Останки загадочного животного возрастом 12 миллионов лет представили миру ученые Перу

В пустыне Окукахе, примерно в 350 км к югу от Лимы, перуанские палеонтологи нашли уникальную находку – окаменелость доисторической морской свиньи, которой около 12 млн лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Straits Times, окаменелость длиной около 3,5 м была обнаружена в июле. Открытие сделал палеонтолог Марио Урбина, известный работами в геологической формации Писко – регионе, знаменитом хорошо сохранившимися морскими ископаемыми.

Согласно данным издания, редкий экземпляр относится к ископаемым формации Писко, знаменитой на весь мир великолепно сохранившимися остатками морских животных.

"Настолько хорошая сохранность позволяет нам изучить, как это животное плавало, чем питалось и как долго жило", – пояснил палеонтолог Марио Гамарра.

Пустыня Окукахе давно считается "раем" для охотников за окаменелостями. Также здесь находили скелеты карликовых китов, дельфинов, акул и других обитателей океана миоценовой эпохи (от 5 до 23 млн лет назад).

#Internacionales



🇵🇪 En Perú, paleontólogos presentaron el fósil de Lomacetus, un delfín marino de 12 millones de años y una especie poco estudiada.



El esqueleto de 3.5 metros fue hallado casi intacto en el desierto de Ocucaje, al sur de Lima.



📹 AFP pic.twitter.com/WylllIynLu — El Clarín (@SVElClarin) September 18, 2025

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили редкое украшение из жуков в доисторическом детском захоронении.