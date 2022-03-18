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Законодательство РК
21:02 18.03.2022

17 участников перестрелки задержаны в Алматинской области

камера Фото: Zakon.kz
На сегодняшний день полиции региона удалось задержать 17 человек, 16 помещены под стражу и один содержится под домашним арестом, передает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП региона, в конфликте между двумя группами молодежи, произошедшем вечером 7 марта близ села Шамалган в Карасайском районе, участвовали около 30 человек. Одного из них тогда госпитализировали с огнестрельным ранением в больницу.

При осмотре места происшествия криминалисты обнаружили множество стрелянных гильз от нарезного, гладкоствольного и травматического оружия. По факту перестрелки, вызвавшему в соцсетях и СМИ общественный резонанс, возбудили уголовное производство по нескольким статьям уголовного законодательства. Расследование взяли на особый контроль областного Департамента полиции, – говорится в сообщении.

Как уточняется, установлены еще трое участников, объявленных в межгосударственный розыск.

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Подозреваемым инкриминируются ст. 293 УК РК «Хулиганство с применением огнестрельного оружия», ст. 380-1 УК РК «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», ст. ст.24 – 99 УК РК «Покушение на убийство».

У участников конфликта изъято 12 единиц огнестрельного оружия различного калибра, которые приобщены к материалам уголовных дел в качестве вещественных доказательств. Также изъяты восемь автомашин (Lexus, ВАЗ, Mercedes-Benz, Toyota и т.д), которые водворили на спецстоянку с проведением необходимых экспертиз.

Елена Беляева
Алматинская область
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