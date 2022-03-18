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23:35 18.03.2022

Космический корабль с тремя российскими космонавтами запущен с Байконура

космос Фото: pixabay
«Союз МС-21» стартовал к Международной космической станции с космодрома Байконур, передает Zakon.kz.

Как рассказали в Роскосмосе, запуск ракеты-носителя состоялся в 21:55 по времени Нур-Султана. Корабль уже выведен на орбиту, его стыковка с МКС должна произойти через три часа. А через шесть часов ожидается, что космонавты перейдут на станцию.

На борту корабля находятся Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. В рамках экспедиции на МКС экипажу предстоит провести до семи выходов в открытый космос.

Елена Беляева
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