Космический корабль с тремя российскими космонавтами запущен с Байконура

Как рассказали в Роскосмосе, запуск ракеты-носителя состоялся в 21:55 по времени Нур-Султана. Корабль уже выведен на орбиту, его стыковка с МКС должна произойти через три часа. А через шесть часов ожидается, что космонавты перейдут на станцию.

На борту корабля находятся Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. В рамках экспедиции на МКС экипажу предстоит провести до семи выходов в открытый космос.