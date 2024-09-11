С Байконура стартовал космический корабль "Союз МС-26"

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым космическим кораблем "Союз МС-26" 11 сентября успешно стартовала с космодрома Байконур, сообщает Zakon.kz.

Корабль доставит на Международную космическую станцию космонавтов Алексея Овчинина и Ивана Вагнера (спецкор ТАСС), а также самого старшего из действующих астронавтов NASA Дональда Петтита. Их дублерами выступают космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким.





Экипаж МКС-72 будет работать на орбите 202 дня. Корабль доберется до модуля "Рассвет" спустя три часа после старта, ожидается стыковка с Международной космической станцией в 22:33 мск (в 23.33 по времени Астаны). На станции корабль ждет экипаж 71-й длительной экспедиции – космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс, Трейси Дайсон, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.

Ранее сообщалось, что появилось видео, как экипаж корабля "Союз МС-26" готовится к полету с космодрома "Байконур".