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С Байконура стартовал космический корабль "Союз МС-26"

С Байконура успешно запущен космический корабль &quot;Союз МС-26&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 21:24 Фото: скриншот с видео
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым космическим кораблем "Союз МС-26" 11 сентября успешно стартовала с космодрома Байконур, сообщает Zakon.kz.

Корабль доставит на Международную космическую станцию космонавтов Алексея Овчинина и Ивана Вагнера (спецкор ТАСС), а также самого старшего из действующих астронавтов NASA Дональда Петтита. Их дублерами выступают космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким.


Экипаж МКС-72 будет работать на орбите 202 дня. Корабль доберется до модуля "Рассвет" спустя три часа после старта, ожидается стыковка с Международной космической станцией в 22:33 мск (в 23.33 по времени Астаны). На станции корабль ждет экипаж 71-й длительной экспедиции – космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс, Трейси Дайсон, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс. 

Ранее сообщалось, что появилось видео, как экипаж корабля "Союз МС-26" готовится к полету с космодрома "Байконур". 

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