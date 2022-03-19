Неизвестный вид бронированных динозавров обнаружили ученые в Китае

Как пишет rg.ru, ящер относился к обширной группе бронированных динозавров, в которую также входили стегозавры и анкилозавры. Эти существа были одними из господствующих видов вплоть до конца мелового периода.

Yuxisaurus kopchicki имел очень мощное и тяжелое тело, покрытое броней с многочисленными шипами. Исследователи отмечают, что череп этого существа имел множество необычных особенностей. Уникальными, в частности, оказались кости, окружавшие и защищавшие его мозг.

Отмечается, что тело динозавра было приспособлено для ходьбы на четырех лапах, но он мог передвигаться и на двух ногах. Палеонтологи раскопали частично сохранившийся скелет, включающий в себя достаточно хорошо сохранившиеся фрагменты черепа, конечностей и «доспехов».