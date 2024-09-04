Новый вид динозавров обнаружили в Испании

Португальские палеонтологи из Лиссабонского университета нашли новый вид динозавров-зауропод в формации Ло-Уэко недалеко от испанского города Куэнка. Древнему ящеру дали имя Qunkasaura pintiquiniestra, или кунказавр, сообщает Zakon.kz.

По информации журнала Communications Biology, кунказавры относились к зауроподам – четвероногим травоядным динозаврам, отличавшимся длинными шеями и хвостами. Они принадлежали группе титанозавров – одной из разновидностей зауропод.

Как уточняется, кунказавры жили во времена мелового периода 73-75 млн лет назад и были распространены на Пиренейском полуострове. Реконструкция скелета показала, что рост гиганта мог превышать пять метров.

Палеонтологи уверены, что им удалось найти один из наиболее полных скелетов среди всех зауропод, обнаруженных на территории Европы.

Также сообщается, что кунказавры принадлежали к некой новой подгруппе титанозавров, куда входили представители двух уже известных линий: Opisthocoelicaudine saltasaurids и Lirainosaurinae.

Ранее сообщалось, что в Зимбабве обнаружен новый вид динозавров.