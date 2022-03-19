Обязательный масочный режим в закрытых помещениях вновь вводят в Австрии

Как пишет ТАСС, в Австрии в середине марта ежедневно стали регистрировать более 50 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом.

Необходимо носить маску везде, где возможно, – на работе или просто в закрытых помещениях. Будет издана рекомендация ввести удаленный режим работы, где это возможно, – сообщил Раух.

С 19 февраля в Австрии начали отмену основных антиковидных ограничений. С 5 марта были отменены ограничения на посещение всех заведений без предъявления сертификатов о вакцинации или перенесенном ковиде. Масочный режим остался обязательным только в супермаркетах, аптеках, банках, отделениях почты.

Мэрия Вены не стала отменять действующие ограничения. Доступ в венские кафе и другие заведения открыт только для привитых соответствующими вакцинами и для переболевших.