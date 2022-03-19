Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
01:40 19.03.2022

Обязательный масочный режим в закрытых помещениях вновь вводят в Австрии

ТРЦ Фото: Zakon.kz
Глава Минздрава Австрии Йоханнес Раух заявил об усилении карантинных мер в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, в Австрии в середине марта ежедневно стали регистрировать более 50 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом.

Необходимо носить маску везде, где возможно, – на работе или просто в закрытых помещениях. Будет издана рекомендация ввести удаленный режим работы, где это возможно, – сообщил Раух.

С 19 февраля в Австрии начали отмену основных антиковидных ограничений. С 5 марта были отменены ограничения на посещение всех заведений без предъявления сертификатов о вакцинации или перенесенном ковиде. Масочный режим остался обязательным только в супермаркетах, аптеках, банках, отделениях почты.

Мэрия Вены не стала отменять действующие ограничения. Доступ в венские кафе и другие заведения открыт только для привитых соответствующими вакцинами и для переболевших.

Елена Беляева
COVID-19 Австрия Вена
Курс доллара продолжает снижаться на торгах
18.03.2022
Курсы валют на праздничные дни
18.03.2022
Обмен валюты: Нацбанк предупредил казахстанцев
18.03.2022
Ситуация в Украине: переговоры лидеров США и КНР, европейские страны высылают дипломатов РФ
18.03.2022
Данияр Акишев освобожден от должности помощника Елбасы
18.03.2022
Главная Топ LIVE Все