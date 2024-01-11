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Испания вернула масочный режим

Испания вернула масочный режим Фото: pixnio
Испания c 10 января вернула масочный режим в больницах из-за всплеска заболеваемости гриппом и коронавирусом, сообщает Zakon.kz.

По информации AFP, новое постановление касается медработников и посетителей больниц по всей территории Испании.

"Однако требование не распространяется на частные клиники, аптеки и стоматологии. Там носить маски могут по личному усмотрению", – сказала министр здравоохранения Моника Гарсия. 

Отмечается, что новые меры будут длиться две недели. Масочный режим отменят после того, как число больных начнет существенно снижаться. 

Ранее министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният ответила на вопрос журналистов, заставят ли казахстанцев вновь носить маски.

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