09:28 19.03.2022
Сельского блогера в Алматинской области приговорили к 3,5 годам
Фото: Zakon.kz
В Алматинской области вынесен судебный приговор в отношении сельского блогера, обвиненного в вымогательстве и мошенничествах, сообщает Zakon.kz.
В областной полиции уточнили, что следствие и судебный процесс проходили в Енбекшиказахском районе в течение последних нескольких месяцев.
В качестве обвиняемого в материалах дела выступала молодая женщина из села Шелек, создавшая и поддерживавшая в соцсетях страницы с несколькими тысячами подписчиков.
Следствием доказаны неоднократные факты мошенничества, а также вымогательство.
Блогер в период пандемии угрожала администратору одного из сельских кафе распространением сведений, которые могли бы принести вред бизнесу и ежемесячно незаконно получала от него около 20 тыс. тенге. Пресс-служба ДП Алматинской области
Решением Енбекшиказахского районного суда №2 подсудимая была признана виновной по ст. 194 УК РК «Вымогательство» и ст. 190 УК РК «Мошенничество» с назначением наказания в виде 3,5 лет лишения свободы.
Учитывая наличие у осужденной малолетних детей, наказание отсрочено до достижения ими 14-летнего возраста. Приговор суда пока не вступил в законную силу, – добавили в ведомстве.