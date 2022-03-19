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10:39 19.03.2022

Портрет самого скучного человека в мире составили психологи

Скучный человек работа Фото: pixabay
Исследование показывает необходимость изменить наши представления о том, что является скучным, поскольку существуют люди, которые остаются вне социальных взаимодействий из-за предвзятости, сообщает Zakon.kz.

Исследователи из Эссекского университета Великобритании изучили качества человека, которые другие могут счесть скучными. Психологи создали его профиль на основе образа жизни 500 человек, сообщает Daily Mirror.

По мнению исследователей, самый скучный человек в мире – работник по вводу данных. Он религиозен, живет в городе, а своим хобби называет просмотр телевизора.

В списке скучных профессий опрошенные назвали анализ данных, бухгалтерский учет, работу в налоговой или страховой сфере, клининг и банковское дело.

Интересными респонденты сочли профессии, связанные с искусством, наукой, журналистикой, здравоохранением и образованием.

Самыми скучными хобби, по мнению респондентов, стали сон, просмотр телевизора, наблюдение за животными и математика.

Исследование проводил доктор Вейнанд Ван Тилбург с факультета психологии. Он отметил, что люди, которых считают скучными, могут подвергаться большему риску появления зависимостей и проблем с психическим здоровьем.

По иронии изучение скуки на самом деле очень интересное занятие. Мы выяснили, насколько убедительно восприятие скуки и какое влияние скука может оказать на людей. Люди могут не тратить время на общение с теми, у кого «скучная» работа и хобби, они могут избегать их.Вейнанд Ван Тилбург

По мнению доктора Ван Тилбурга, исследование показывает необходимость изменить наши представления о том, что является скучным, поскольку существуют люди, которые остаются вне социальных взаимодействий из-за предвзятости.

Доктор подчеркнул, что хоть многие и выполняют «скучную» работу, она является важной для общества.

Данияр Кунафин
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