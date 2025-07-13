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Советы

Психолог рассказала, почему в здоровых отношениях бывает скучно

Психолог рассказала, почему в здоровых отношениях бывает скучно, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2025 13:12 Фото: pixabay
Люди с болезненным романтическим опытом в прошлом могут воспринимать спокойные и стабильные отношения как скучные, сообщает Zakon.kz.

Об этом в интервью с Пятым каналом рассказала психолог Евгения Александровна. По ее словам, это связано с привыканием к эмоциональным всплескам, которые сопровождают деструктивные связи. Такое поведение может перерасти в зависимость.

"Здоровые отношения действительно могут показаться предсказуемыми, ведь в них все ясно и прозрачно: партнеры знают, где находятся, чем будут заняты завтра, как проведут вечер. Между ними отсутствуют секреты и манипуляции", – пояснила эксперт.

Она подчеркнула, что в гармоничных союзах людям не нужно добиваться внимания с помощью эмоциональных провокаций или скандалов. Участники таких отношений уверены в любви, доверии и взаимном уважении. Каждый может спокойно заняться своими делами, не испытывая тревоги – будь то чтение, хобби или просмотр новостей в соцсетях.

"В противоположность этому токсичные отношения чаще всего строятся на "эмоциональных качелях" – постоянной нестабильности, тревоге и неопределенности. В таком формате невозможно строить планы даже на ближайшее время, не говоря уже о будущем. Люди сталкиваются с новыми истериками, претензиями и выяснением отношений, что со временем вызывает зависимость от эмоциональной нестабильности", – пояснила психолог.

Александрова отметила, что после разрушительных связей человеку может начать не хватать этой нестабильности, и именно по этой причине спокойное взаимодействие с новым партнером воспринимается как что-то унылое. Однако это ощущение – лишь последствие психологической зависимости, от которой необходимо восстановиться.

Психолог считает, что решение в такой ситуации – не отказываться от спокойных отношений, а позволить себе прожить и переработать прошлый опыт. По ее словам, именно в стабильном партнерстве можно испытать настоящее чувство любви и комфорта, в то время как в токсичных отношениях ее может вовсе не быть.

Ранее психолог рассказала о том, какие привычки при общении с партнером нужно искоренить в себе ради сохранения союза.

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Андрей Дюсупов
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