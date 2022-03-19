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11:28 19.03.2022

Дэниел Рэдклифф не вернется к роли Гарри Поттера

возвращение к роли Гарри Поттера Фото: instagram.com/daniel9340
Британский актер Дэниел Рэдклифф заявил, что не намерен вновь играть Гарри Поттера. При этом роль юного волшебника стала для него «звездной», сообщает Zakon.kz. 

Актер отметил, что пока не хочет возвращаться к роли Гарри Поттера в экранизации пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя».

Это не то, что мне действительно интересно делать прямо сейчас.Дэниел Рэдклифф

Разговоры о новой экранизации пошли после того, как режиссер Крис Коламбус заявил о своем желании взяться за фильм. Именно он, как отмечено в публикации gazeta.ru, снял первые две части «Поттерианы» – «Гарри Поттер и философский камень» и «Гарри Поттер и тайная комната». При этом в главных ролях Коламбус хотел бы видеть «золотое трио» – Рэдклиффа, Эмму Уотсон и Руперта Гринта. 

Я приближаюсь к моменту, когда чувствую, что удачно выбрался из «Поттера», и я доволен тем, где я нахожусь сейчас. Возвращение было бы огромным изменением в моей жизни, – добавил Рэдклифф.

«Гарри Поттер» — серия романов, написанная британской писательницей Дж. К. Роулинг. Книги представляют собой хронику приключений юного волшебника Гарри Поттера, а также его друзей Рона Уизли и Гермионы Грейнджер, обучающихся в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Основной сюжет посвящен противостоянию Гарри и темного волшебника по имени лорд Волан-де-Морт, в чьи цели входит обретение бессмертия и порабощение магического мира.

Анастасия Московчук
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