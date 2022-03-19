Дэниел Рэдклифф не вернется к роли Гарри Поттера

Актер отметил, что пока не хочет возвращаться к роли Гарри Поттера в экранизации пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя».

Это не то, что мне действительно интересно делать прямо сейчас. Дэниел Рэдклифф

Разговоры о новой экранизации пошли после того, как режиссер Крис Коламбус заявил о своем желании взяться за фильм. Именно он, как отмечено в публикации gazeta.ru, снял первые две части «Поттерианы» – «Гарри Поттер и философский камень» и «Гарри Поттер и тайная комната». При этом в главных ролях Коламбус хотел бы видеть «золотое трио» – Рэдклиффа, Эмму Уотсон и Руперта Гринта.

Я приближаюсь к моменту, когда чувствую, что удачно выбрался из «Поттера», и я доволен тем, где я нахожусь сейчас. Возвращение было бы огромным изменением в моей жизни, – добавил Рэдклифф.