Эмму Уотсон и Дэниела Рэдклиффа показали в новом фильме о Гарри Поттере
Трейлер новой части о "Гарри Поттере" длится чуть меньше полутора минут.
Большая часть ролика сосредоточена на самом Гарри Поттере в исполнении Дэниела Рэдклиффа. При этом во фрагментах фильма появляется и Гермиона Грейнджер, которую вновь играет актриса Эмма Уотсон.
В ролике к ленте "Гарри Поттер и Проклятое дитя" не хватает лишь Рона Уизли. Зато в видео показывают возвращение того, кого называть нельзя.
Новое видео с фильмом "Гарри Поттер и Проклятое дитя" является фанатским творчеством. Картину удалось создать с помощью искусственного интеллекта.
Ролик опубликован на канале KH Studio, автор которого уже не в первый раз представляет фанатский трейлер новой части "Гарри Поттер".
Официально такой фильм не находится в разработке, а актеры Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт уже вряд ли вернутся к ролям волшебников.
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