Эмму Уотсон и Дэниела Рэдклиффа показали в новом фильме о Гарри Поттере

Актеры Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон появились в новом ролике о Гарри Поттере, сообщает Zakon.kz.

Трейлер новой части о "Гарри Поттере" длится чуть меньше полутора минут.

Большая часть ролика сосредоточена на самом Гарри Поттере в исполнении Дэниела Рэдклиффа. При этом во фрагментах фильма появляется и Гермиона Грейнджер, которую вновь играет актриса Эмма Уотсон.

В ролике к ленте "Гарри Поттер и Проклятое дитя" не хватает лишь Рона Уизли. Зато в видео показывают возвращение того, кого называть нельзя.

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Новое видео с фильмом "Гарри Поттер и Проклятое дитя" является фанатским творчеством. Картину удалось создать с помощью искусственного интеллекта.

Ролик опубликован на канале KH Studio, автор которого уже не в первый раз представляет фанатский трейлер новой части "Гарри Поттер".

Официально такой фильм не находится в разработке, а актеры Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт уже вряд ли вернутся к ролям волшебников.

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