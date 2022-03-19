12:24 19.03.2022
Как часто нужно прививаться назальной вакциной, рассказал Гинцбург
Фото: gamaleya.org
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что назальной вакциной против коронавирусной инфекции нужно будет прививаться раз в полгода, сообщает Zakon.kz.
«Раз в шесть месяцев», – сказал он.
В середине октября, как отмечается в публикации РИА Новости, Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром Гамалеи.
Разработчики из центра рассчитывают, что ведомство примет решение о регистрации препарата раньше, чем планировалось изначально.
По словам Гинцбурга, назальную вакцину получили уже 104 человека, пока никаких осложнений и побочных реакций у добровольцев не выявили.
Ранее Александр Гинцбург утончил, насколько вакцина «Спутник V» эффективна против «Омикрона».