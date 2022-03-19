Как часто нужно прививаться назальной вакциной, рассказал Гинцбург

«Раз в шесть месяцев», – сказал он.

В середине октября, как отмечается в публикации РИА Новости, Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром Гамалеи.

Разработчики из центра рассчитывают, что ведомство примет решение о регистрации препарата раньше, чем планировалось изначально.

По словам Гинцбурга, назальную вакцину получили уже 104 человека, пока никаких осложнений и побочных реакций у добровольцев не выявили.

Ранее Александр Гинцбург утончил, насколько вакцина «Спутник V» эффективна против «Омикрона».