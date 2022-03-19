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12:24 19.03.2022

Как часто нужно прививаться назальной вакциной, рассказал Гинцбург

разработка вакцины Фото: gamaleya.org
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что назальной вакциной против коронавирусной инфекции нужно будет прививаться раз в полгода, сообщает Zakon.kz.

«Раз в шесть месяцев», – сказал он.

В середине октября, как отмечается в публикации РИА Новости, Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром Гамалеи.

Разработчики из центра рассчитывают, что ведомство примет решение о регистрации препарата раньше, чем планировалось изначально.

По словам Гинцбурга, назальную вакцину получили уже 104 человека, пока никаких осложнений и побочных реакций у добровольцев не выявили.

Ранее Александр Гинцбург утончил, насколько вакцина «Спутник V» эффективна против «Омикрона».

Анастасия Московчук
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