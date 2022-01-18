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15:15 18.01.2022

Гинцбург рассказал, насколько вакцина «Спутник V» эффективна против «Омикрона»

спутник v, омикрон, эффективность, гинцбург Фото: sputnikvaccine.com
Насколько вакцина «Спутник V» эффективна против новой разновидности коронавирусной инфекции – «омикрон-штамма», рассказал директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, передает Zakon.kz.

Его слова приводит ТАСС.

В тотальной популяции эффективность вакцины «Спутник V» по отношению к «Омикрону» протективная, составляет 75%. Если произошла ревакцинация (...) «Спутником Лайт», то 100%-ная защита к «Омикрону».Александр Гинцбург

По его словам, у людей, которые не делали повторную прививку, эффективность «Спутника V» спустя полгода составила порядка 56-57%.

Отсюда видно, что рекомендации Минздрава [РФ] по необходимости ревакцинироваться «Спутником Лайт» каждые шесть месяцев вполне оправданны и полностью подтверждаются данными.Александр Гинцбург

Как отметил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи, снижение эффективности «Спутника V» по отношению к «омикрон-штамму» составляет восьмикратное значение. Это, по его словам, «вполне еще достаточно (для защиты)».

Снижение (эффективности к «Омикрону». – Прим. ред.) других вакцин составляет по крайней мере 21 раз. Разница налицо. Поэтому можно сказать, что на сегодняшний день мы располагаем высокоэффективной вакциной, которая при правильном использовании в виде бустирующего компонента может полностью решать все задачи по защите нашего населения.Александр Гинцбург

По его словам, «Спутник Лайт» в настоящее время можно применять для поддерживающей прививки как после «Спутника V», так и после других вакцин.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что «омикрон-штамм» коронавируса может быть менее опасным, чем его более ранние предшественники.

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