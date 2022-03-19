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14:04 19.03.2022

Самые жестокие и опасные: Топ-4 знака китайского гороскопа

гороскоп жестокости Фото: pixabay
Как отмечают астрологи, есть знаки, которым больше повезло с характером, а есть и те, от кого лучше держаться подальше, сообщает Zakon.kz.

Бык

Рожденные в год Быка обладают силой духа и лидерскими качествами. Благодаря этому они способны справиться с любыми жизненными трудностями, не жалуясь на судьбу.

Но если кто-то встанет у таких людей на пути, это их вмиг разозлит. Разъяренный Бык превратится в жестокого и опасного. И остановить его уже будет невозможно.

Тигр

С одной стороны, как отмечено в публикации «Пятого канала», Тигр – гордый, дерзкий, умеет постоять за себя, с другой – добродушный и легкий в общении, но до определенного момента.

Пока не затронуты его интересы. Любая попытка встать на пути у Тигра и нарушить его планы может обернуться жестокостью и агрессией.

Дракон

Драконы умны, харизматичны, общительны, смелы, решительны. Но все это сочетается с бунтарством. Быть на вторых ролях для Дракона непозволительно.

Потому если он вдруг почувствует вторжение в свое личное пространство, сразу перейдет к активной защите. И методы могут быть слишком жестоки.

Собака

Собаки по своей природе преданные друзья. Такие люди в большинстве своем надежные и верные товарищи, но при одном условии — если их уважают.

Обиженные люди этого знака вмиг из близкого человека превратятся во врага, способного сделать вашу жизнь испытанием.

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