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Законодательство РК
16:55 19.03.2022

Угрожал ножом ребенку – в Мангистауской области мужчина украл более 24 млн

Сейф, угрожал ребенку ножом Фото: polisia.kz
Преступление было совершено еще 23 февраля в селе Боранколь, сообщает Zakon.kz.

Около 10 утра неизвестный, надев черную маску, проник в дом.

Угрожая ножом несовершеннолетнему ребенку, мужчина похитил сейф, где хранились деньги в сумме 24 млн 65 тыс. тенге, сотовый телефон и золотые изделия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали трех подозреваемых, причастных к данному преступлению. Мужчины водворены в изолятор временного содержания. По данному факту начато досудебное расследование по п. 2 ч. 4 ст. 192 УК РК. Пресс-служба МВД РК
Константин Вноровский
Мангистауская область
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