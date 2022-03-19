16:55 19.03.2022
Угрожал ножом ребенку – в Мангистауской области мужчина украл более 24 млн
Фото: polisia.kz
Около 10 утра неизвестный, надев черную маску, проник в дом.
Угрожая ножом несовершеннолетнему ребенку, мужчина похитил сейф, где хранились деньги в сумме 24 млн 65 тыс. тенге, сотовый телефон и золотые изделия.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали трех подозреваемых, причастных к данному преступлению. Мужчины водворены в изолятор временного содержания. По данному факту начато досудебное расследование по п. 2 ч. 4 ст. 192 УК РК. Пресс-служба МВД РК