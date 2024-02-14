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В Шымкенте мужчина облил себя бензином и угрожал самоподжогом

В Шымкенте мужчина облил себя бензином и угрожал самоподжогом Фото: unsplash
В Шымкенте сегодня, 14 февраля 2024 года, мужчина забрался на крышу тойханы, облил себя бензином и угрожал совершить самоподжог, сообщает Zakon.kz.

Кадры с места происшествия опубликовали в Telegram-канале otyrarkz.

"На место происшествия прибыли полицейские, спасатели, скорая и полковник полиции Улугбек Мылтыков. По некоторым данным, таким образом мужчина требует решить спор. Якобы тойхана принадлежит ему, но ее пытаются отнять у него", – говорится в сообщении местного издания.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в городской департамент полиции.

"На пульт "102" поступил вызов о том, что мужчина пытается поджечь себя. На место незамедлительно прибыла оперативная группа. Выяснилось, что мужчина так выразил недовольство принятым судом решением по поводу имущественного вопроса. Оперативная группа предотвратила несчастный случай".Пресс-служба ДП Шымкента

В полиции также заверили, что сейчас жизни и здоровью гражданина ничего не угрожает.

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