В Шымкенте мужчина облил себя бензином и угрожал самоподжогом
Фото: unsplash
В Шымкенте сегодня, 14 февраля 2024 года, мужчина забрался на крышу тойханы, облил себя бензином и угрожал совершить самоподжог, сообщает Zakon.kz.
Кадры с места происшествия опубликовали в Telegram-канале otyrarkz.
"На место происшествия прибыли полицейские, спасатели, скорая и полковник полиции Улугбек Мылтыков. По некоторым данным, таким образом мужчина требует решить спор. Якобы тойхана принадлежит ему, но ее пытаются отнять у него", – говорится в сообщении местного издания.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в городской департамент полиции.
"На пульт "102" поступил вызов о том, что мужчина пытается поджечь себя. На место незамедлительно прибыла оперативная группа. Выяснилось, что мужчина так выразил недовольство принятым судом решением по поводу имущественного вопроса. Оперативная группа предотвратила несчастный случай".Пресс-служба ДП Шымкента
В полиции также заверили, что сейчас жизни и здоровью гражданина ничего не угрожает.
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