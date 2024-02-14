В Шымкенте мужчина облил себя бензином и угрожал самоподжогом

Фото: unsplash

В Шымкенте сегодня, 14 февраля 2024 года, мужчина забрался на крышу тойханы, облил себя бензином и угрожал совершить самоподжог, сообщает Zakon.kz.

Кадры с места происшествия опубликовали в Telegram-канале otyrarkz. "На место происшествия прибыли полицейские, спасатели, скорая и полковник полиции Улугбек Мылтыков. По некоторым данным, таким образом мужчина требует решить спор. Якобы тойхана принадлежит ему, но ее пытаются отнять у него", – говорится в сообщении местного издания. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в городской департамент полиции. "На пульт "102" поступил вызов о том, что мужчина пытается поджечь себя. На место незамедлительно прибыла оперативная группа. Выяснилось, что мужчина так выразил недовольство принятым судом решением по поводу имущественного вопроса. Оперативная группа предотвратила несчастный случай". Пресс-служба ДП Шымкента В полиции также заверили, что сейчас жизни и здоровью гражданина ничего не угрожает. Читайте также Вагоны с серой сошли с рельсов в Атырауской области Школьник запугивал костанайцев массовым расстрелом В Алматы пьяная женщина "заминировала" роддом

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