Шесть медалей завоевали казахстанские лучники на Кубке Азии
Мужская сборная Казахстана по блочному луку в составе Бунёда Мирзаметова, Акбарали Карабаева и Андрея Тютюна начала с того, что выиграла золотые медали Кубка Азии, одолев в финале спортсменов из Индии.
Далее казахстанская команда-микс (дисциплина, где женщины и мужчины выступают вместе), куда входили Андрей Тютюн и Виктория Лян, завоевала бронзовые медали в блочном луке, переиграв соперников из Таиланда.
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Фото: olympic.kz
В финале личного зачета казахстанец Жанбырбай Даулеткельды завоевал «серебро».
В схватке за «бронзу» победил казахстанский спортсмен Ильфат Абдуллин.
Команда мужчин по классическому луку в составе Санжара Мусаева, Ильфата Абдуллина и Даулеткелды Жанбырбая завоевала «серебро».
Женская сборная по классическому луку в составе Тукибаевой Фариды, Ильясовой Алины, Заемовой Мадины завоевала «бронзу».
Фото: olympic.kz
Финал этих соревнований надолго запомнится высочайшим уровнем мастерства наших спортсменов, стремлением взять верх над сильными и именитыми соперниками. Победы наших спортсменов – это большой успех не только спортсменов, но и тренеров, наставников и всех, кто оказывал поддержку нашим ребятам. Президент Федерации стрельбы из лука Сергей Киселёв
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