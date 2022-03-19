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18:31 19.03.2022

Шесть медалей завоевали казахстанские лучники на Кубке Азии

Стрельба из лука Серебро КА Фото: olympic.kz
Выступая на соревнованиях Кубка Азии по стрельбе из лука, казахстанские спортсмены положили в копилку сборной шесть наград различного достоинства, из которых одно «золото», два «серебра» и три «бронзы», сообщает Zakon.kz.

Мужская сборная Казахстана по блочному луку в составе Бунёда Мирзаметова, Акбарали Карабаева и Андрея Тютюна начала с того, что выиграла золотые медали Кубка Азии, одолев в финале спортсменов из Индии.

Далее казахстанская команда-микс (дисциплина, где женщины и мужчины выступают вместе), куда входили Андрей Тютюн и Виктория Лян, завоевала бронзовые медали в блочном луке, переиграв соперников из Таиланда.

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Казахстанские лучники завоевали «золото» Кубка Азии

Стрельба из лука КА

Фото: olympic.kz

В заключительный день соревнований были разыграны награды в стрельбе из классического лука.

В финале личного зачета казахстанец Жанбырбай Даулеткельды завоевал «серебро».

В схватке за «бронзу» победил казахстанский спортсмен Ильфат Абдуллин.

Команда мужчин по классическому луку в составе Санжара Мусаева, Ильфата Абдуллина и Даулеткелды Жанбырбая завоевала «серебро».

Женская сборная по классическому луку в составе Тукибаевой Фариды, Ильясовой Алины, Заемовой Мадины завоевала «бронзу».

Стрельба из лука КА

Фото: olympic.kz

С успешным выступлением казахстанских лучников поздравил президент Федерации стрельбы из лука Сергей Киселёв.

Финал этих соревнований надолго запомнится высочайшим уровнем мастерства наших спортсменов, стремлением взять верх над сильными и именитыми соперниками. Победы наших спортсменов – это большой успех не только спортсменов, но и тренеров, наставников и всех, кто оказывал поддержку нашим ребятам. Президент Федерации стрельбы из лука Сергей Киселёв

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