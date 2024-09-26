Казахстанские стрелки завоевали еще пять медалей на Кубке Азии – 2024
По информации пресс-службы НОК РК, в дисциплине "дубль-трап" мужская команда Казахстана примерила серебряную медаль. В этом виде соревнований честь страны защищали Алишер Айсалбаев, Владлен Калимулин и Никита Чикулаев.
В индивидуальном зачете Владлен Калимулин стал бронзовым призером.
В дисциплине "трап" среди юниорских команд сборная Казахстана поднялась на высшую ступень пьедестала почета.
Айжан Досмагамбетова, Анастасия Прилепина и Карина Почивалова показали третий результат в женских соревнованиях.
В этом же виде программы среди мужчин Алишер Айсалбаев, Марк Почивалов, Виктор Хасянов завоевали серебряную медаль.
На старте Кубка Азии – 2024 казахстанские стрелки отметились четырьмя наградами. Состязания лучших стендовиков Азии завершатся 30 сентября 2024 года.