Казахстанские стрелки завоевали еще пять медалей на Кубке Азии – 2024

Фото: Instagram/kazshooting

На Кубке Азии по стендовой стрельбе, который в эти дни проходит в Алматинской области, казахстанские спортсмены завоевали еще пять наград различного достоинства, сообщает Zakon.kz.

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