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Казахстанские стрелки завоевали еще пять медалей на Кубке Азии – 2024

Стендовая стрельба Золото Кубка Азии-2024, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 15:48 Фото: Instagram/kazshooting
На Кубке Азии по стендовой стрельбе, который в эти дни проходит в Алматинской области, казахстанские спортсмены завоевали еще пять наград различного достоинства, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы НОК РК, в дисциплине "дубль-трап" мужская команда Казахстана примерила серебряную медаль. В этом виде соревнований честь страны защищали Алишер Айсалбаев, Владлен Калимулин и Никита Чикулаев.

В индивидуальном зачете Владлен Калимулин стал бронзовым призером.

В дисциплине "трап" среди юниорских команд сборная Казахстана поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

Айжан Досмагамбетова, Анастасия Прилепина и Карина Почивалова показали третий результат в женских соревнованиях.

В этом же виде программы среди мужчин Алишер Айсалбаев, Марк Почивалов, Виктор Хасянов завоевали серебряную медаль.

На старте Кубка Азии – 2024 казахстанские стрелки отметились четырьмя наградами. Состязания лучших стендовиков Азии завершатся 30 сентября 2024 года.

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