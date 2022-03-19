444 проекта импортозамещения вошли в пул инвестпроектов – премьер-министр РК

Согласно статистике по оперативным итоговым данным за прошлый год, в Казахстан импортировано продукции обрабатывающей промышленности на сумму 38,3 млрд долларов, передает пресс-служба премьер-министра РК.

В больших объемах поставляется продукция машиностроения (16,4 млрд долларов), химической промышленности (3,2 млрд долларов), черной металлургии (2,4 млрд долларов), легкой промышленности (2,2 млрд долларов), строительных материалов (1,4 млрд долларов), цветной металлургии (679 млн долларов).

Во исполнение поручения президента РК Касым-Жомарта Токаева государственными органами РК проведен глубокий анализ отечественной обрабатывающей промышленности, в результате чего выявлен значительный потенциал, определены конкурентные преимущества в разрезе отраслей, а также потенциальные ниши дальнейшего развития промышленности.

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

В настоящее время на основании проведенного анализа разработан проект программы импортозамещения, основная цель которого — сокращение импорта, увеличение экспортных преимуществ и конкурентоспособности отечественного производства. По итогам проработки с акиматами областей, городов Алматы, Нур-Султан и Шымкент сформирован пул инвестиционных проектов в отраслях обрабатывающей промышленности.

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В перечень вошли 444 проекта импортозамещения на общую сумму 13,3 трлн тенге, с потенциалом создания 88 тыс. новых постоянных рабочих мест. В текущем году в рамках Карты индустриализации регионами Казахстана запланирован запуск 90 проектов на общую сумму 1,4 трлн тенге с созданием 10,8 тыс. новых постоянных рабочих мест. По итогам рассмотрения вопросов импортозамещения председательствовавший на заседании премьер-министр РК поручил в течение месяца разработать и утвердить программу импортозамещения в разрезе регионов.