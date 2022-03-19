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Законодательство РК
18:17 19.03.2022

444 проекта импортозамещения вошли в пул инвестпроектов – премьер-министр РК

444 проекта импортозамещения Фото: пресс-служба премьер-министра РК
19 марта под председательством премьер-министра Алихана Смаилова в Нур-Султане состоялось очередное совещание по исполнению поручений главы государства и плана оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации в РК, сообщает Zakon.kz.

Согласно статистике по оперативным итоговым данным за прошлый год, в Казахстан импортировано продукции обрабатывающей промышленности на сумму 38,3 млрд долларов, передает пресс-служба премьер-министра РК.

В больших объемах поставляется продукция машиностроения (16,4 млрд долларов), химической промышленности (3,2 млрд долларов), черной металлургии (2,4 млрд долларов), легкой промышленности (2,2 млрд долларов), строительных материалов (1,4 млрд долларов), цветной металлургии (679 млн долларов).

Во исполнение поручения президента РК Касым-Жомарта Токаева государственными органами РК проведен глубокий анализ отечественной обрабатывающей промышленности, в результате чего выявлен значительный потенциал, определены конкурентные преимущества в разрезе отраслей, а также потенциальные ниши дальнейшего развития промышленности.

Импортозамещение

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

В настоящее время на основании проведенного анализа разработан проект программы импортозамещения, основная цель которого — сокращение импорта, увеличение экспортных преимуществ и конкурентоспособности отечественного производства. По итогам проработки с акиматами областей, городов Алматы, Нур-Султан и Шымкент сформирован пул инвестиционных проектов в отраслях обрабатывающей промышленности.

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В перечень вошли 444 проекта импортозамещения на общую сумму 13,3 трлн тенге, с потенциалом создания 88 тыс. новых постоянных рабочих мест. В текущем году в рамках Карты индустриализации регионами Казахстана запланирован запуск 90 проектов на общую сумму 1,4 трлн тенге с созданием 10,8 тыс. новых постоянных рабочих мест. По итогам рассмотрения вопросов импортозамещения председательствовавший на заседании премьер-министр РК поручил в течение месяца разработать и утвердить программу импортозамещения в разрезе регионов.

Сегодня данный вопрос особо актуален в связи со сложившейся геополитической ситуацией в мире. Поэтому необходимо активизировать работу в данном направлении и привлекать инвестиции для реализации импортозамещающих проектов. Премьер-министр РК Алихан Смаилов
Константин Вноровский
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