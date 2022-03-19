Ажиотаж на рынке пшеницы создан искусственно – Минсельхоз РК

В Министерстве сельского хозяйства уточнили, что распространяемая в ряде СМИ и социальных сетях информация недостоверна. Это попытка давления на участников рынка, а также проявление недобросовестной конкуренции.

Министерство отмечает, что мукомолы областей, граничащих с Российской Федерацией, использовали в качестве сырья привозную пшеницу. В силу введенных РФ ограничений на экспорт пшеницы ранее законтрактованные объемы стали недоступны. В этой связи для обеспечения бесперебойной работы производители прорабатывают возможность заключения контрактов на поставку пшеницы с отечественными сельхозтоваропроизводителями.

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МСХ РК сообщает, что на внутреннем рынке имеется необходимый объем сырья, способный заменить привозное. В республике имеется 7,4 млн тонн пшеницы. Для полного обеспечения нужд страны (посевные нужды, корма, продовольственное потребление и промышленная переработка) требуется 3,7 млн тонн пшеницы, включая замещаемые объемы РФ. Таким образом, имеющиеся запасы покрывают двухлетнюю потребность страны в пшенице.

В настоящее время производители муки и поставщики пшеницы договариваются о цене реализации. В условиях волатильности мирового рынка пшеницы каждая из сторон пытается получить наиболее выгодную цену, используя СМИ и социальные сети как инструменты взаимного давления, вбрасывая в информационное пространство недостоверную информацию, тем самым создавая ажиотажную обстановку.

Также министерство сообщает, что Казахстан обладает достаточным количеством запасов муки. Имеется в наличии 137,9 тыс. тонн муки, в том числе в региональных стабфондах 11,2 тыс. тонн, в торговых объектах 53,2 тыс. тонн, на предприятиях производителей 52,8 тыс. тонн, на складах – 20,7 тыс. тонн. Дополнительно министерство через АО «Продкорпорация» располагает 600 тыс. тонн зерна, которое позволяет произвести 450 тыс. тонн муки. Пресс-служба Минсельхоза РК

Министерство призывает участников рынка не нагнетать обстановку, используя текущую ситуацию для получения сверхприбылей, проявить благоразумие и социальную ответственность.