Рост цен на говядину объяснил Минсельхоз

В Казахстане в последнее время фиксируется заметный рост цен на говядину, что вызывает обеспокоенность у населения. Минсельхоз дал разъяснения по поводу того, из чего складывается стоимость мяса и какие меры предпринимаются для недопущения необоснованного подорожания, сообщает Zakon.kz.

По информации МСХ, себестоимость производства одного килограмма говядины в среднем составляет от 2 800 до 3 100 тенге. С учетом оптовой наценки в 15% цена формируется на уровне 3 403- 500 тенге за килограмм. Однако на прилавках магазинов стоимость может быть выше, так как розничная цена зависит не только от затрат на производство и маржи, но и от того, какой именно кусок мяса реализуется.

При разделке туши крупного рогатого скота в пищу идет лишь 50-60% от живого веса. При этом премиальные части — такие как вырезка, рибай или кострец — составляют не более 15-20% от всего объема и традиционно стоят дороже. Средний сегмент занимает около 40–45%, тогда как на нижний приходится примерно четверть. Еще 15-20% составляют кости, жир и обрезки, которые не реализуются как мясо. Поэтому цена в магазинах сильно различается в зависимости от категории и качества куска: постные части стоят дешевле, а отрубы с мраморностью и нежной текстурой относятся к премиум-сегменту.





Материал по теме Переходим на вегетарианский беш? Цены на мясо продолжают шокировать казахстанцев

Министерство привело в пример цены в соседних странах: в Узбекистане и Таджикистане цены достигают 6 500 тенге за килограмм, в Китае — около 8 000, в России — до 8 500, в Туркменистане — до 9 000, а в Турции — до 13 000 тенге.

В министерстве сообщили, что продолжают реализацию системных мер по сдерживанию необоснованного роста цен. В их числе — расширение программы льготного кредитования откормочных площадок и хозяйств, поддержка строительства и модернизации мясоперерабатывающих предприятий, работа по стабилизации цен через форвардные закупки и интервенции. Также будет усилен контроль за соблюдением антимонопольного законодательства на всех этапах цепочки сбыта продукции.

"МСХ ведет постоянный мониторинг ситуации и взаимодействует с акиматами и заинтересованными структурами для обеспечения продовольственной безопасности и доступности мясной продукции для населения", — говорится в сообщении.

В августе министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев ответил, к чему готовиться казахстанцам в связи с подорожанием говядины.