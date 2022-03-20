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08:59 20.03.2022

Суд Бразилии дал Telegram сутки для избежания блокировки

Бразилия Фото: pixabay
Соблюдение названных Верховным судом Бразилии мер является необходимым условием для приостановки блокировки мессенджера Telegram на территории страны, сообщает Zakon.kz.

Верховный суд Бразилии объявил, что руководство мессенджера Telegram должно в течение суток назначить официального представителя в Бразилии и сообщить властям о принятых мерах борьбы с фейками, сообщает Globo.

Соблюдение этих мер является необходимым условием для приостановки блокировки мессенджера на территории страны.

19 марта в Telegram было удалено сообщение на официальном канале президента Жаира Болсонару, касающегося расследования Федеральной полиции и утечки конфиденциальных данных.

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