Копию первого комикса Marvel 1939 года продали на аукционе

Копия первого в истории комикса Marvel, известного как «платная копия» Marvel Comics #1, была продана за более чем 2,4 млн долларов, сообщают «Известия».

Исторически говоря, «платная копия» – самый важный из существующих комиксов Marvel и, вполне возможно, один из самых важных комиксов всех времен. Директор аукционного дома ComicConnect Винсент Зурзоло

Имя покупателя не разглашается. Известно, что комикс приобрел «чрезвычайно страстный коллекционер комиксов и инвестор».

Первый комикс был выпущен в ноябре 1939 года. В нем были представлены ныне известные персонажи, в том числе Нэмор (Подводник) и Человек-Факел, которые позже были представлены в «Фантастической четверке». Книга положила начало тому, что стало вселенной комиксов, фильмов, телешоу и видеоигр Marvel.

Хорошо сохранившаяся платная копия пользуется особым спросом, потому что на ней есть рукописные заметки издателя, в которых указано, сколько заплатили нескольким писателям и художникам.