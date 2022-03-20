Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:44 20.03.2022

Копию первого комикса Marvel 1939 года продали на аукционе

Marvel комикс Фото: pixabay
Комикс приобрел «чрезвычайно страстный коллекционер комиксов и инвестор» за 2,4 млн долларов. Имя покупателя не разглашается, сообщает Zakon.kz.

Копия первого в истории комикса Marvel, известного как «платная копия» Marvel Comics #1, была продана за более чем 2,4 млн долларов, сообщают «Известия».

Исторически говоря, «платная копия» – самый важный из существующих комиксов Marvel и, вполне возможно, один из самых важных комиксов всех времен.Директор аукционного дома ComicConnect Винсент Зурзоло

Имя покупателя не разглашается. Известно, что комикс приобрел «чрезвычайно страстный коллекционер комиксов и инвестор».

Первый комикс был выпущен в ноябре 1939 года. В нем были представлены ныне известные персонажи, в том числе Нэмор (Подводник) и Человек-Факел, которые позже были представлены в «Фантастической четверке». Книга положила начало тому, что стало вселенной комиксов, фильмов, телешоу и видеоигр Marvel.

Хорошо сохранившаяся платная копия пользуется особым спросом, потому что на ней есть рукописные заметки издателя, в которых указано, сколько заплатили нескольким писателям и художникам.

Данияр Кунафин
Интересное США
Ситуация в Украине: США предупреждает Китай, Россию хотят отключить от GPS
19.03.2022
Партия AMANAT провела митинг в поддержку послания президента
19.03.2022
Шесть медалей завоевали казахстанские лучники на Кубке Азии
19.03.2022
Башар Асад посетил ОАЭ – США «выразили разочарование»
19.03.2022
Рогозин: Россию могут отключить от GPS
19.03.2022
Главная Топ LIVE Все