Культура и шоу-бизнес

Украденный у Николаса Кейджа комикс продали на аукционе за рекордную сумму

Комикс о Супермене Николаса Кейджа продали на аукционе, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2026 08:50 Фото: Instagram/canalnotellao
10 января аукционный дом ComicConnect продал экземпляр комикса о Супермене за рекордные 15 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Ранее экземпляр принадлежал актеру Николасу Кейджу, но в 2000 году был украден. Спустя 11 лет его нашли и вернули владельцу. Тогда Кейдж продал комикс за 2,2 млн долларов.

Речь идет о первом выпуске Action Comics, вышедшем в 1938 году. Состояние лота эксперты оценили как "невероятное". Имена продавца и покупателя не разглашаются.

Информация о рекордной сумме торгов появилась на сайте аукционного дома.

Фото: Instagram/comicconnecthq

На обложке журнала изображен Супермен, одетый в синее трико и красный плащ. Над головой он держит зеленый автомобиль, капот которого разбит о скалу.

"Новый мировой рекорд! Пятнадцать миллионов долларов за Action Comics 1... Этот экземпляр – один из всего лишь сотни оставшихся в мире, и он был украден у актера Николаса Кейджа в 2000 году", – говорится в сообщениях аукционного дома.

Фото: comicconnect

На новогоднем аукционе Дональд Трамп продал картину своей персональной портретистки за 2,75 млн долларов.

