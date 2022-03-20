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11:16 20.03.2022

Пьяный водитель убегал от полиции и прыгнул в реку в Атырау

Атырау пьяный водитель Фото: Zakon.kz
33-летний мужчина не имел водительских прав. Он оправдывался тем, что выпил слишком много алкоголя и попытался сбежать при виде полицейских, сообщает Zakon.kz.

На перекрестке улиц Владимирского и Гумарова полицейские попытались остановить водителя Lada Priora. Водитель остановился у одного из домов 4 микрорайона Авангард, вышел из машины и бросился бежать в сторону моста.

Мужчина добежал до реки Урал и бросился в воду. Инспекторы патрульной полиции Жексенбек Нурымов и его коллега Данабек Сакауов задержали водителя.

Выяснилось, что у 33-летнего мужчины нет водительских прав. Он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина оправдывался тем, что выпил слишком много алкоголя, и при виде полицейских пытался сбежать.

В отношении мужчины составили административные протоколы, документы направили в суд.

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