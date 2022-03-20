Водитель Nissan сбил троих детей в ВКО

Инцидент произошел 19 марта около 14:20 на улице Вокзальная в Шемонаихе.

25-летний водитель Nissan Skyline допустил наезд на троих несовершеннолетних детей (2007 г.р., 2013 г.р., 2018 г.р.). Пострадавших доставили в районную больницу Шемонаихинского района с различными телесными повреждениями.

По факту начато досудебное расследование по статье 345 части 2 УК РК.

Водителя Nissan задержали и водворили в изолятор временного содержания. Назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Досудебное расследование продолжается.

В Управлении здравоохранения ВКО Zakon.kz сообщили о состоянии детей на 20 марта.

Сейчас пострадавшие находятся в реанимационном отделении под контролем областных специалистов. В результате ДТП они получили серьезнейшие травмы. У всех открытые черепно-мозговые травмы.

Врачи оказали первую необходимую медицинскую помощь. 19 марта пострадавшие находились под аппаратом ИВЛ. Сегодня они дышат самостоятельно.

Что касается транспортировки в областной центр, она будет возможна после решения главного детского реаниматолога Управления здравоохранения ВКО Равиля Халитова. При появившейся возможности их переведут в Центр матери и ребенка в Усть-Каменогорске. УЗ ВКО

По данным управления, главный детский реаниматолог постоянно находится на связи, ему оперативно докладывают о состоянии детей. Кроме этого, специалисты Центра матери и ребенка консультируют своих коллег из Шемонаихи.