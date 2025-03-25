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Происшествия

В ВКО попавшего в аварию мужчину доставили в больницу на вертолете

в ВКО попавшего в ДТП мужчину доставили в больницу на вертолете, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 19:52 Фото: пресс-служба МЧС РК
25 марта, чтобы избежать осложнений вследствие полученных травм при ДТП, 66-летнего жителя ВКО доставили в больницу вертолетом МЧС, сообщает Zakon.kz.

Пилоты "Казавиаспас" МЧС Анатолий Козловский и Бауржан Бутенбаев совершили транспортировку пострадавшего в сопровождении бригады врачей санавиации из села Курчум в Усть-Каменогорск.

"Благодаря слаженным действиям пилотов и врачей водитель был благополучно доставлен в медицинское учреждение, где сейчас находится под наблюдением специалистов", – рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что вертолетом пришлось доставить пациентку к врачам из области Абай в Усть-Каменогорск.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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