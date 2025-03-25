В ВКО попавшего в аварию мужчину доставили в больницу на вертолете

25 марта, чтобы избежать осложнений вследствие полученных травм при ДТП, 66-летнего жителя ВКО доставили в больницу вертолетом МЧС, сообщает Zakon.kz.

Пилоты "Казавиаспас" МЧС Анатолий Козловский и Бауржан Бутенбаев совершили транспортировку пострадавшего в сопровождении бригады врачей санавиации из села Курчум в Усть-Каменогорск.

"Благодаря слаженным действиям пилотов и врачей водитель был благополучно доставлен в медицинское учреждение, где сейчас находится под наблюдением специалистов", – рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что вертолетом пришлось доставить пациентку к врачам из области Абай в Усть-Каменогорск.