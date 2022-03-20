Казахстанский таеквондист Самирхон Абабакиров выиграл турнир в Бельгии

Представитель команды Казахстана по таеквондо Самирхон Абабакиров стал победителем турнира Belgian Open G2, сообщает НОК.

Он стал лучшим в весовой категории до 58 килограммов.

В первом круге Самирхон одолел испанца Исаака Бланко Пинейро. Во втором круге американец Дэвид Ким не смог противостоять нашему спортсмену.

В борьбе за выход в полуфинал наш соотечественник оказался сильнее бельгийца Хеди Неффати. В полуфинальном поединке казахстанский спортсмен одолел француза Сириана Раве – чемпиона Европы 2021 года.

В финале Абабакиров победил Бэйли Льюиса из Австралии, став чемпионом турнира.

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