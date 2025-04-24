Казахстанский таеквондист прославился на топовом турнире в Китае
Фото: НОК РК
Казахстанский таеквондист Самирхон Абабакиров завоевал серебряную медаль на международном турнире World Taekwondo President's Cup – Asian Region Тайане (Китай), сообщает Zakon.kz.
По информации НОК РК, он успешно выступил в весе до 63 килограммов.
В первом бою он победил соотечественника Дулата Абдималика, затем с уверенностью одолел Хуанг Чо Ченга из Тайбэя в четвертьфинале. В полуфинале Самирхон оказался сильнее представителя Южной Кореи Жанг Жабина, обеспечив себе место в финале.
В финале казахстанец встретился с серебряным призером чемпионата мира, победителем Азиатских игр Джун Джаном (Южная Корея).
В активе команды Казахстана теперь три медали. Ранее третьими стали Батырхан Толеугали (до 80 кг) и Азиза Каражанова (до 53 кг).
Ранее стало известно, что UFC может лишить Махачева чемпионского пояса.
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