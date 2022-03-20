Обрушение трубы в Петропавловске – на месте работают все службы

Как передает Петропавловск.news, труба упала на котельную. Есть информация, что в котельной могли находиться люди.

Пока сведений о пострадавших нет. На месте обрушения сейчас находятся заместитель акима области Аблалиев и глава ДЧС Камалов.

На данный момент на территории станции ведется перекличка по основному персоналу. Пока еще не выяснено, есть ли пострадавшие, работают службы ЧС, скорая, полиция. Пока выясняются причины обрушения. Ведутся работы по разбору завалов, по запуску в работу котлоагрегатов станции. Пресс-секретарь АО «Севказэнерго» Лилия Шерина

По ее словам, сейчас в работе два котлоагрегата. В ночь планируется запустить еще четыре. На данный момент погасили котлоагрегаты первой очереди (с 1 по 5). Оставшиеся котлоагрегаты планируются к пуску.