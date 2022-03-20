Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
21:34 20.03.2022

Обрушение трубы в Петропавловске – на месте работают все службы

Могут быть люди Фото: Instagram/petro_smiи dtp_sko
После падения дымовой трубы на ТЭЦ-2 в Петропавловске территория оцеплена. На месте работают все службы немедленного реагирования, сообщает Zakon.kz.

Как передает Петропавловск.news, труба упала на котельную. Есть информация, что в котельной могли находиться люди.

Пока сведений о пострадавших нет. На месте обрушения сейчас находятся заместитель акима области Аблалиев и глава ДЧС Камалов.

На данный момент на территории станции ведется перекличка по основному персоналу. Пока еще не выяснено, есть ли пострадавшие, работают службы ЧС, скорая, полиция. Пока выясняются причины обрушения. Ведутся работы по разбору завалов, по запуску в работу котлоагрегатов станции. Пресс-секретарь АО «Севказэнерго» Лилия Шерина

По ее словам, сейчас в работе два котлоагрегата. В ночь планируется запустить еще четыре. На данный момент погасили котлоагрегаты первой очереди (с 1 по 5). Оставшиеся котлоагрегаты планируются к пуску.

Новость по теме

На ТЭЦ-2 в Петропавловске рухнула труба

Константин Вноровский
Петропавловск Северо-Казахстанская область
Небольшой спад заболеваемости COVID-19 за сутки выявили в РК
20.03.2022
Зеленский заявил, что в Украине приостановили работу некоторые партии
20.03.2022
Главы государств поздравили Токаева с Наурызом
20.03.2022
Казахстанский боксер Елхан Табынбаев стал чемпионом мира среди молодежи
20.03.2022
Замминистра иностранных дел КНР: НАТО должно было войти в историю
20.03.2022
Главная Топ LIVE Все