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21:58 20.03.2022

Сдул ветер – в СКО озвучили предварительную причину падения трубы

Сдул ветер Фото: Instagram/dtp_sko
В акимате СКО озвучили предварительную причину падения дымовой трубы на ТЭЦ-2 в Петропавловске, сообщает Zakon.kz.

Пресс-секретарь акима Северо-Казахстанской области сообщил, что, по версии Департамента по ЧС, трубу ТЭЦ-2 сдул сильный ветер, сообщает Петропавловск.news.

Произошло частичное обрушение верхней части дымовой трубы №1. Другие две дымовые трубы в работе. По данным ДЧС, причина обрушения – сильный ветер (до 10 м/с). На месте работают оперативная группа ДЧС, пожарные, спасатели и скорая помощь. До момента обрушения в работе находилось четыре котлоагрегата и пять турбоагрегатов. В 19:30 отключены два котлоагрегата и три турбоагрегата. В 00:00 планируется запустить два резервных котлоагрегата. Пресс-секретарь акима СКО Тимур Абдиреш

По предварительным данным неизвестно местонахождение одного машиниста-обходчика, ведутся спасательно-розыскные мероприятия.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, созданная по указанию прокурора области. Возбуждено уголовное дело, проводятся первоначальные следственные действия. Для установления причины разрушения привлечены специалисты и будут назначены необходимые экспертизы. Пресс-служба акима СКО

Ситуация взята акимом области и прокурором области на особый контроль.

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