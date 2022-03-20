21:58 20.03.2022
Сдул ветер – в СКО озвучили предварительную причину падения трубы
Фото: Instagram/dtp_sko
В акимате СКО озвучили предварительную причину падения дымовой трубы на ТЭЦ-2 в Петропавловске, сообщает Zakon.kz.
Пресс-секретарь акима Северо-Казахстанской области сообщил, что, по версии Департамента по ЧС, трубу ТЭЦ-2 сдул сильный ветер, сообщает Петропавловск.news.
Произошло частичное обрушение верхней части дымовой трубы №1. Другие две дымовые трубы в работе. По данным ДЧС, причина обрушения – сильный ветер (до 10 м/с). На месте работают оперативная группа ДЧС, пожарные, спасатели и скорая помощь. До момента обрушения в работе находилось четыре котлоагрегата и пять турбоагрегатов. В 19:30 отключены два котлоагрегата и три турбоагрегата. В 00:00 планируется запустить два резервных котлоагрегата. Пресс-секретарь акима СКО Тимур Абдиреш
По предварительным данным неизвестно местонахождение одного машиниста-обходчика, ведутся спасательно-розыскные мероприятия.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, созданная по указанию прокурора области. Возбуждено уголовное дело, проводятся первоначальные следственные действия. Для установления причины разрушения привлечены специалисты и будут назначены необходимые экспертизы. Пресс-служба акима СКО
Ситуация взята акимом области и прокурором области на особый контроль.