«Барселона» разгромила «Реал» впервые с 2019 года

«Барселона» одержала первую победу в испанском «класико» при главном тренере Хави, разгромив «Реал» в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу», сообщает РБК.

Встреча 29-го тура чемпионата Испании, прошедшая в воскресенье в столице страны, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей из Барселоны. У победителей дубль оформил Пьер-Эмерик Обамеянг (29-я и 53-я минуты), еще по мячу забили Рональд Араухо (38) и Ферран Торрес (47).

Матч против «сине-гранатовых» пропустил из-за травмы французский форвард «Реала», лучший бомбардир чемпионата Испании нынешнего сезона Карим Бензема (22 гола).

Безвыигрышная серия «сине-гранатовых» в «класико» длилась шесть матчей, из которых каталонская команда проиграла пять предыдущих. Последняя разгромная победа «Барселоны» над «Реалом» была одержана в феврале 2019-го в Мадриде — 3:0. Более трех мячей «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» «Барселона» в предыдущий раз забивала в ноябре 2015 года.

В чемпионате Испании «Барса» не проигрывает с 4 декабря 2021 года. С момента назначения главным тренером команды Хави в ноябре «Барселона» потерпела в чемпионате Испании одно поражение.

В матче с каталонским клубом прервалась восьмиматчевая беспроигрышная серия «Реала» (шесть побед, две ничьи). Действующий лидер чемпионата не проигрывал со 2 января.

На данный момент на счету мадридского клуба 66 очков. Второе место занимает «Севилья» (57). «Барселона» идет третьей с 54 очками, имея одну игру в запасе.

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