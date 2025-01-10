"Реал" встретится с "Барселоной" в финале Суперкубка Испании по футболу

Очередное "Эль-Класико" увидят болельщики мирового футбола в финале Суперкубка Испании, где в третий раз подряд встретятся "Барселона" и "Реал", сообщает Zakon.kz.

Это стало известно после того, как в ночь на 10 января королевский клуб обыграл "Мальорку" (2:0) в полуфинале Суперкубка Испании.

Теперь "Реал" сразится со своим извечным соперником – "Барселоной", в финале этого престижного турнира в третий раз подряд.

К началу третьего противостояния у команд равновесие в личных встречах. Мадридский коллектив брал трофей в прошлом году, а "блауграна" становилась обладателем Суперкубка в 2023 году.

В поединке с "Мальоркой" не все было так просто и победа, даже с крупным счетом, далась с трудом для "Галактикос".

Джуд Беллингем открыл счет только на 63-й минуте второго тайма. В добавленное время Мартин Вальент отметился автоголом, а Родриго поставил точку в этом матче на 95-й минуте – 3:0.

"Хорошо начали, в нужных моментах не забивали, пытались добиться своего всеми возможными способами. Соперник хорошо оборонялся и тоже создавал моменты, произойти могло что угодно, но мы достаточно сбалансированно действовали в защите. Впереди финал, Беллингем очень важен для нас. Когда задействованы все четыре атакующих игрока, произойти может что угодно. Они крайне опасны, это очевидно для всех. Но вопрос не только в мастерстве, но еще и в самоотдаче. В последнее время они очень хороши". Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти

Таким образом, команда Анчелотти продлила свою серию без поражений до 8 матчей (7 побед и 1 ничья). В свою очередь "Барселона" ранее в другом полуфинале Суперкубка Испании выиграла у "Атлетика" (2:0).

Решающий матч за трофей между "Реалом" и "Барсой" состоится в ночь на 13 января, начало – в 00:00 по казахстанскому времени.