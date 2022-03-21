Американец Фритц остановил победное шествие Надаля из 20 матчей

Американец Тэйлор Фритц в финале «Мастерса» на площадках Индиан-Уэллса переиграл Рафаэля Надаля, ставшего 21 марта третьим номером мирового рейтинга – 6:3, 7:6.

24-летний теннисист выиграл второй титул в своей карьере и впервые праздновал успех на «Мастерсе».

В решающем матче Фритц прервал 20-матчевую выигрышную серию побед, с которой Надаль начал 2022 год. Помимо этого, Тэйлор остановил серию Надаля из 11 выигранных подряд финалов, которая началась после поражения в решающем матче Australian Open 2019.

Тэйлор Фритц поднялся на 15-е место мирового мужского рейтинга.

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам – плюс 100% к первому пополнению.