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09:24 21.03.2022

Американец Фритц остановил победное шествие Надаля из 20 матчей

Теннис США Финал Фото: Instagram/taylor_fritz
Американский теннисист Тэйлор Фриц нанес первое поражение испанцу Рафаэлю Надалю в нынешнем сезоне и впервые выиграл «Мастерс» на кортах Индиан-Уэллса, сообщает Zakon.kz.

Американец Тэйлор Фритц в финале «Мастерса» на площадках Индиан-Уэллса переиграл Рафаэля Надаля, ставшего 21 марта третьим номером мирового рейтинга – 6:3, 7:6.

24-летний теннисист выиграл второй титул в своей карьере и впервые праздновал успех на «Мастерсе».

В решающем матче Фритц прервал 20-матчевую выигрышную серию побед, с которой Надаль начал 2022 год. Помимо этого, Тэйлор остановил серию Надаля из 11 выигранных подряд финалов, которая началась после поражения в решающем матче Australian Open 2019.

Тэйлор Фритц поднялся на 15-е место мирового мужского рейтинга.

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