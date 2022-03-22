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06:05 22.03.2022

Зеленский вынесет на референдум все договоренности с Россией

президент Украины референдум Фото: Instagram/zelenskiy_official
Россия назвала целями операции демилитаризацию и денацификацию Украины, также Москва требует признать российским Крым, ЛНР и ДНР, сообщает Zakon.kz.

Вопрос о достижении компромиссов между Россией и Украиной будут решать украинские граждане в ходе общенационального референдума, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он пояснил это тем, что потенциальные договоренности потребуют изменения законодательства Украины, в том числе Конституции страны, сообщает РБК.

Я объяснял всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму. Народ должен будет сказать и дать ответ о тех или иных форматах компромиссов. А вот какими они будут – это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией.Владимир Зеленский

Зеленский сделал такое заявление в день окончания четвертого раунда переговоров между Россией и Украиной. Встреча проходила в режиме онлайн-конференции и продлилась полтора часа.

На переговорах Украина предлагает «австрийский» или «шведский» варианты нейтрального демилитаризованного государства.

По итогам второго раунда стороны договорились открыть гуманитарные коридоры.

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