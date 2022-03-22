Зеленский вынесет на референдум все договоренности с Россией

Вопрос о достижении компромиссов между Россией и Украиной будут решать украинские граждане в ходе общенационального референдума, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он пояснил это тем, что потенциальные договоренности потребуют изменения законодательства Украины, в том числе Конституции страны, сообщает РБК.

Я объяснял всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму. Народ должен будет сказать и дать ответ о тех или иных форматах компромиссов. А вот какими они будут – это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией. Владимир Зеленский

Зеленский сделал такое заявление в день окончания четвертого раунда переговоров между Россией и Украиной. Встреча проходила в режиме онлайн-конференции и продлилась полтора часа.

На переговорах Украина предлагает «австрийский» или «шведский» варианты нейтрального демилитаризованного государства.

По итогам второго раунда стороны договорились открыть гуманитарные коридоры.