Зеленский рассматривает Казахстан для встречи с Путиным
Фото: Telegram/Zelenskiy
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с главой России Владимиром Путиным в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
О месте для проведения переговоров он высказался в интервью Fox News. Президент Украины указал, что Киев предлагал в качестве площадок для встречи Турцию, Саудовскую Аравию, Катар, а также "нейтральную Европу" – Австрию и Швейцарию.
"Если хотите, то, например, в Казахстане", – добавил он.
Zelensky says he’s ‘ready’ to meet Putin DIRECTLY— RT (@RT_com) September 24, 2025
Mentions Saudi Arabia, Turkey, Austria, Kazakhstan as venues
But this man has 0 desire for peace:
> REJECTS Russian truces
>Bombs civilians daily
So what’s the REAL goal — negotiations, or a photo op? https://t.co/IOi7zdA2vf pic.twitter.com/PnHxUfwMmS
На полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским.
