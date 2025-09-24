#АЭС в Казахстане
Мир

Зеленский рассматривает Казахстан для встречи с Путиным

Зеленский о встрече с Путиным в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 06:22 Фото: Telegram/Zelenskiy
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с главой России Владимиром Путиным в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

О месте для проведения переговоров он высказался в интервью Fox News. Президент Украины указал, что Киев предлагал в качестве площадок для встречи Турцию, Саудовскую Аравию, Катар, а также "нейтральную Европу" – Австрию и Швейцарию.

"Если хотите, то, например, в Казахстане", – добавил он.

На полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским.

Фото Алия Абди
Алия Абди
