Зеленский рассматривает Казахстан для встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с главой России Владимиром Путиным в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

О месте для проведения переговоров он высказался в интервью Fox News. Президент Украины указал, что Киев предлагал в качестве площадок для встречи Турцию, Саудовскую Аравию, Катар, а также "нейтральную Европу" – Австрию и Швейцарию.

"Если хотите, то, например, в Казахстане", – добавил он.

Zelensky says he’s ‘ready’ to meet Putin DIRECTLY



Mentions Saudi Arabia, Turkey, Austria, Kazakhstan as venues



But this man has 0 desire for peace:



> REJECTS Russian truces

>Bombs civilians daily



So what’s the REAL goal — negotiations, or a photo op? https://t.co/IOi7zdA2vf pic.twitter.com/PnHxUfwMmS — RT (@RT_com) September 24, 2025

На полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским.