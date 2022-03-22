Загрязнение планеты увидели из космоса

Спутник Европейского космического агентства Sentinel-5P обнаружил опасное для планеты облако метана над Китаем, сообщает lenta.ru.

Загрязнение, видимое из космоса, было впервые зафиксировано над угольной шахтой Манглай в автономном районе Внутренняя Монголия на севере страны. По данным французской геоаналитической компании Kayrros, метановое «пятно» возникло в пределах 20 километров от этой шахты. Причиной загрязнения называют увеличение добычи угля компанией-оператором Manglai Mining Co.

По данным аналитической компании в сфере энергетики Global Energy Monitor, выбросы метана в угольных шахтах должны ежегодно сокращаться на 11% вплоть до 2030 года — таким образом удастся избежать наихудших последствий изменения климата. Однако эксперты отмечают, что главной целью в ближайшее время должна стать повсеместная отмена новых проектов по добыче полезных ископаемых, за которой должен последовать полный отказ от «грязного» топлива.

В феврале 2022 года власти КНР одобрили три проекта угольных шахт стоимостью в миллиард долларов.