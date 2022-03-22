Директора и главного инженера ТЭЦ задержали в Петропавловске

Директора и главного инженера Петропавловской ТЭЦ-2 задержали по делу об обрушении дымовой трубы, сообщили в прокуратуре СКО.

Дело расследуют по ст. 254 УК РК «Недобросовестное отношение к обязанностям».

Департаментом полиции области 21 марта в порядке ст. 128 УПК РК задержаны и водворены в изолятор временного содержания Управления полиции города Петропавловска директор ТОО «ТЭЦ-2», а также главный инженер данного товарищества. В рамках досудебного расследования проводятся следственные действия на установление всех обстоятельств по делу. Прокуратура СКО

Ход расследования взял на контроль прокурор области и начальник ДП СКО. Одновременно прокуратура области проводит анализ деятельности контролирующих органов. По результатам анализа будут оценены действия ответственных должностных лиц.