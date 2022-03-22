Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:33 22.03.2022

Директора и главного инженера ТЭЦ задержали в Петропавловске

ТЭЦ Петропавловск Фото: Zakon.kz
Ход расследования взял на контроль прокурор области и начальник ДП СКО. Одновременно прокуратура области проводит анализ деятельности контролирующих органов, сообщает Zakon.kz.

Директора и главного инженера Петропавловской ТЭЦ-2 задержали по делу об обрушении дымовой трубы, сообщили в прокуратуре СКО.

Дело расследуют по ст. 254 УК РК «Недобросовестное отношение к обязанностям».

Департаментом полиции области 21 марта в порядке ст. 128 УПК РК задержаны и водворены в изолятор временного содержания Управления полиции города Петропавловска директор ТОО «ТЭЦ-2», а также главный инженер данного товарищества. В рамках досудебного расследования проводятся следственные действия на установление всех обстоятельств по делу.Прокуратура СКО

Ход расследования взял на контроль прокурор области и начальник ДП СКО. Одновременно прокуратура области проводит анализ деятельности контролирующих органов. По результатам анализа будут оценены действия ответственных должностных лиц.

Новость по теме

Аким СКО прокомментировал ситуацию на ТЭЦ-2

Данияр Кунафин
Петропавловск
Токаев: Мы построим новую страну, Новый Казахстан
21.03.2022
Прогноз погоды до 25 марта в Казахстане дали синоптики
21.03.2022
Как в Алматы отмечают Наурыз
21.03.2022
КНБ пресек ввоз в Казахстан контрабандных автомобилей
21.03.2022
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину
21.03.2022
Главная Топ LIVE Все