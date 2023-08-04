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Полицейский на служебном авто сбил двух пешеходов в Шымкенте

Полицейский на служебном авто сбил двух человек в Шымкенте Фото: Zakon.kz
Полиция Шымкента проводит расследование по факту ДТП с участием сотрудника правоохранительных органов. Оно находится на особом контроле начальника городского ДП, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Шымкента 4 августа, днем ранее около 17:00 на пешеходном переходе по улице Байтурсынова сотрудник УП Туранского района на служебном автомобиле сбил двух пешеходов.

"В результате дорожно-транспортного происшествия женщина с несовершеннолетней дочерью доставлены в больницу. Факт зарегистрирован в ЕРДР департамента полиции города Шымкент по ч. 2 ст. 345 УК РК (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Назначены соответствующие экспертизы", – сообщили в городском департаменте полиции.

Руководство шымкентского ДП обратилось с извинениями к пострадавшим и их родственникам. В отношении полицейского, нарушившего ПДД, ведут досудебное расследование. Это дело находится на особом контроле у начальника ДП Шымкента Кайрата Дальбекова.

В июне полицейский сбил пешехода в Жамбылской области.

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