ЧП на ТЭЦ-2 в Петропавловске: найдено тело машинистки

22 марта в 10:32 под завалами строительных конструкций спасатели обнаружили тело машинистки, работавшей на ТЭЦ-2, сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

Поиски пропавшей начались сразу же после сообщения о крушении дымовой трубы. Спасатели искали женщину 1984 года рождения более двух суток.

Работы были осложнены наличием свисающих деформированных железобетонных плит перекрытия и металлических ферм, опасностью падения фрагментов поврежденной дымовой трубы. Не было возможности использования тяжелой инженерной техники, разбор производится спасателями вручную. МЧС РК

С родственниками погибшей работает группа психологической службы ДЧС СКО.

Новость по теме Директора и главного инженера ТЭЦ задержали в Петропавловске

21 марта председатель совета директоров АО «ЦАЭК» Александр Клебанов сообщил Петропавловск.news, что проверки дымовых труб ТЭЦ-2 проводятся каждые пять лет. Эта труба должна была выходить в большой ремонт в 2023 году.

В тот же день президент Касым-Жомарт Токаев поручил восстановить подачу тепла жителям Петропавловска. В течение дня специалисты восстановили четыре котлоагрегата.

Петропавловская ТЭЦ-2 – основной источник тепловой и электрической энергии Северо-Казахстанской области. Ее строительство началось в 1958 году, первая дымовая труба была введена в эксплуатацию в 1961 году. В последний раз ее ремонтировали в 2016 году.

Большая часть объектов энергетической инфраструктуры Казахстана была построена в советское время. Модернизация, начатая в 2005-2010 годах, остановилась, вместе с заморозкой тарифов на тепло и электроэнергию. Вопрос острой необходимости модернизации энергетической инфраструктуры неоднократно поднимался на самом высшем уровне.

Так, 2 марта 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития энергетики и инженерной инфраструктуры республики поставил ряд задач по модернизации ЖКХ, генерирующих мощностей, внедрению новых технологий и цифровизации отрасли, а также снижению аварийности в электросетях.

9 марта мажилисмен Жамбыл Ахметбеков направил депутатский запрос, в котором заявил о критическом сроке усталости инфраструктуры, построенной еще в советское время. По данным депутата, все планирование сводится к тому, чтобы пережить очередной отопительный сезон. Ахметбеков предложил создать госкомиссию по вопросам энергетической безопасности для определения неотложных мероприятий и мер их реализации.