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21:34 22.03.2022

Король Норвегии Харальд V заразился COVID-19

Заразился коронавирусом Фото: Facebook/Norwaynorgenorbigia
Король Норвегии Харальд V заразился коронавирусной инфекцией, сообщает Zakon.kz.

Как передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу королевского двора, «его Величество король сдал положительный тест на коронавирус».

Отмечается, что болезнь у 85-летнего правителя протекает в легкой форме. По словам Норвежского телеграфного бюро, король и королева Норвегии были привиты тремя дозами вакцины против коронавируса. Третью дозу они получили в ноябре прошлого года.

Обязанности монарха временно будет исполнять кронпринц Хокон.

Норвежский король Харальд V родился 21 февраля 1937 года, на престол вступил в 1991 году.

В феврале коронавирус был обнаружен у короля Испании Филиппа VI.

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