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Короля Норвегии госпитализировали из-за проблем с сердцем

корона, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2024 09:12 Фото: freepik
Королю Норвегии Харальду имплантировали временный кардиостимулятор в больнице на малазийском курортном острове Лангкави, сообщает Zakon.kz.

Старейший монарх Европы лечился от инфекции во время отпуска на этой неделе, сообщил норвежский королевский дом.

"Кардиостимулятор был имплантирован из-за низкой частоты сердечных сокращений", – говорится в кратком заявлении Королевского дома Норвегии, добавив, что процедура, проведенная в больнице Султанах Малиха, прошла успешно.

После операции 87-летний Харальд, скорее всего, будет перевезен обратно в Норвегию "в течение следующих нескольких дней", говорится в заявлении.

"Его Величество чувствует себя хорошо в сложившихся обстоятельствах, но ему все еще требуется отдых. Эта процедура сделает возвращение домой более безопасным", – заявил Бьёрн Бендз, личный врач короля, слова которого приводит королевский дворец в Осло.

Харальд, старейший правящий монарх Европы, был госпитализирован после того, как заболел во время частного отпуска на Лангкави. Норвежские СМИ сообщили, что Харальд отправился на курортный остров Малайзии, чтобы отпраздновать свое 87-летие.

Самолет медицинской эвакуации "Скандинавских авиалиний", вылетевший из Осло в четверг, прибыл на Лангкави в пятницу. Норвежские власти пока не подтвердили, заберет ли короля Харальда самолет Boeing 737-700.

Харальд неоднократно заявлял, что не планирует отречься от престола, в отличие от своей троюродной сестры, королевы Дании Маргрете II, которая ушла в отставку в начале этого года. Наследник норвежского престола, наследный принц Хокон, взял на себя обязанности своего отца, пока тот находился в больнице.

5 февраля пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи обнаружили у Чарльза III рак во время обследования после операции в связи с увеличением предстательной железы. Король уже начал проходить регулярное лечение, но ему пришлось на время отказаться от публичных обязанностей. Из-за ухудшения состояния короля в Лондон срочно вылетел принц Гарри. Daily Mirror пишет, что король Великобритании разрабатывает план передачи короны наследнику.

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