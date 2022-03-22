Национальные забавы и ярмарка народного промысла – как отметили Наурыз в ЗКО

Однако самое масштабное празднество традиционно развернулось на главной площади Уральска. Гости и жители города могли насладиться казахскими национальными забавами, спортивными состязаниями и, конечно же, кухней.

Праздничная программа, посвященная Наурызу, в Уральске началась в 11 утра на площади Первого Президента. 22 марта каждый мог найти здесь занятие по душе.

Фото: пресс-служба акима ЗКО

Прямо под открытым небом лучшими заведениями города были накрыты шикарные дастарханы. Наурыз-коже, баурсаки, жент и другие национальные блюда ждали всех пришедших на праздник.

А для любителей активного отдыха на специально оборудованной площадке прошли соревнования по главным национальным видам спорта. Сотни зрителей собрали состязания в казакша курес, аркан тарту, асык ату и других играх. И какой же Наурыз без алтыбакана!

Фото: пресс-служба акима ЗКО

Однако центральную часть праздника занимает театрализованное представление. В ярких образах и танцах артисты рассказали историю древнего праздника, в основе которого лежит сплетение традиций разных народов Востока.

Представление прошло в семи частях, символизирующих основные духовные принципы Наурыза. «Голубой камень Самарканда», «Солнце – милость матери», «Март – весенний цветок», «Благословение Кыдыр Ата», «Милость Матери-Земли», «Дети» и «Дружба».

К слову, про детей. Для них организаторы создали отдельное пространство, в котором маленькие уральцы могли найти занятие по душе и угоститься традиционными куртом, баурсаками, талканом и т.д.

Фото: пресс-служба акима ЗКО

Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев также посетил праздник, чтобы поздравить уральцев с Наурызом.

Испокон веков Наурыз для наших предков знаменовал начало перемен. В преддверии этого великого праздника глава государства Касым-Жомарт Токаев посвятил народу свое послание «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» и поставил новые задачи по политическим реформам. Приглашаю всех поддержать инициативы нашего президента и построить новую страну все вместе. Пусть Наурыз принесет вам бесконечную радость и счастье, благополучие и достаток. Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев

Стоит отметить, что в областном центре праздничные мероприятия проходили в 16 местах города. Каждый район ЗКО отметил Наурыз по-своему. Праздник продлится до самого апреля.