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События

Наурыз в Астане: какие спортивные события ждут жителей и гостей столицы

Наурыз, Астана, спортивные события, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 19:02 Фото: акимат Астаны
В рамках празднования Наурыз мейрамы Управление физической культуры и спорта города организует во всех районах столицы, а также в жилых массивах ряд праздничных спортивных мероприятий, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата Астаны, 20 марта в рамках декады Наурызнама в Казахстане отмечают День национального спорта. В связи с этим в трудовых коллективах столицы запланированы различные спортивные события.

В этот день на территории Паралимпийского тренировочного центра в 10:30 пройдет турнир по национальным видам спорта среди детей с особыми потребностями. В программе – соревнования по тогызқұмалақ, асық ату, перетягиванию каната и армрестлингу.

В спортивном комплексе Aspan в 11:00 состоится семейная эстафета по национальным видам спорта "Ұлы дала ойындары" с участием семейных команд.

Кроме того, в районе Алматы на территории Дома дружбы будут организованы соревнования по национальным видам спорта.

На стадионе "Астана Арена" с 11:00 до 16:00 пройдут массовые гуляния и состязания по қазақша күрес, асық ату, бес асық, арқан тарту, ләңгі тебу и стрельбе из лука.

А в 13:00 конно-спортивно-оздоровительный комплекс "Арғымак" примет зрителей на показательные выступления по национальным видам спорта: қыз қуу, аударыспақ, ләңгі тебу, теңге ілу, көкпар. В рамках мероприятия также будет организована выставка собак породы тазы.

21 марта на территории спортивно-оздоровительного комплекса "Нұра" состоятся соревнования по настольному теннису среди детей и взрослых.

С 22 по 24 марта в спорткомбинате "Даулет" будет проходить турнир по теннису среди любителей, посвященный празднованию Наурыз мейрамы.

В основные дни празднования, 21-22 марта, на территории шести районов столицы более чем на 30 локациях организуют соревнования по национальным видам спорта, таким как: қазақша күрес, қой көтеру, арқан тартыс, асық ату, қол күрес, гір көтеру. Победители соревнований получат памятные призы.

Мероприятия пройдут в следующих локациях:

по району Сарайшык:

  • 21-22 марта – площадь у монумента "Қазақ елі";
  • 21 марта – жилые массивы "Интернациональный", "Мичурино", микрорайон "Күйгенжар";
  • 22 марта – жилой массив "Промышленный".

По району Сарыарка:

  • 21-22 марта – городская площадь (перед акиматом Астаны);
  • 21 марта – парк "Коктал" (ул. С. Бейбарыс);
  • 22 марта – сквер "Коргалжын" (ЖМ "Коктал-2"), ЖМ "Агрогородок" (парковка возле ЖК "Формула успеха", пер. ул. Казгурт и Жалын);

По району Байконыр:

  • 21-22 марта – парк "Ататюрк" (ул. Ж. Ташенова);
  • 21 марта – аллея писателей (пр. Абая);
  • 22 марта – ЖМ "Өндіріс" (ул. Акбидай, 6), ЖМ "Кирпичный" (пересечение ул. Шет и Жолымбетской).

По району Есиль:

  • 21-22 марта – МВЦ "ЕХРО", площадь у монумента "Байтерек";
  • 21 марта – ЖМ "Пригородный" (район средней школы № 24).

По району Нура:

  • 21 марта – СК "Астана Арена" (пр. Туран, 48);
  • 22 марта – парк влюбленных (пр. Туран), мкр. "Уркер", мкр. "Жағалау".

По району Алматы:

  • 21 марта – ЖМ "Железнодорожный" (сквер на ул. Маяковского, 3);
  • 22 марта – Дворец школьников им. аль-Фараби (пр. Б. Момышулы), парк "Жастар" (Sana sport, ул. Кажымукан, 5), аллея "Күйшілер аллеясы" (пересечение пр. Абылай хана и ул. Манаса), сквер "Алма" (ул. Рыскулбекова, 16), пр. Кошкарбаева, 80/1, Дом дружбы (пр. Б. Момышулы, 26).

Ранее в Министерстве культуры и информации заявили, что расточительности на Наурыз не будет. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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