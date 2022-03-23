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08:41 23.03.2022

Первая ракетка мира Эшли Барти объявила о завершении карьеры

Первая ракетка мира Фото: Instagram/ashbarty
В общей сложности Барти завоевала 15 титулов в одиночном разряде и 12 в парном – больше, чем любой другой активный игрок за этот период, сообщает Zakon.kz.

Эшли Барти, занимающая первое место в рейтинге WTA в течение 114 недель подряд, объявила о своем уходе из тенниса 22 марта. Об этом сообщается на сайте WTA.

У меня больше нет физического драйва, эмоционального желания и всего, что нужно, чтобы бросить вызов самой себе на высшем уровне. Я истощена.Эшли Барти

Барти выиграла три главных титула в одиночном разряде на трех разных покрытиях – Открытый чемпионат Франции 2019 года, Уимблдон 2021 года и Открытый чемпионат Австралии.

В общей сложности она завоевала 15 титулов в одиночном разряде и 12 в парном – больше, чем любой другой активный игрок за этот период.

За всю спортивную карьеру она заработала более 23 млн долларов.

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