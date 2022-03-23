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09:08 23.03.2022

6243 казахстанца продолжают лечиться от COVID-19

КВИ Казахстан Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 18 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 23 марта лечение от КВИ продолжают получать 6243 человека (5212+ и 1031 КВИ-), из них в стационарах – 588, на амбулаторном уровне – 5655.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 50,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 20,

  • на аппарате ИВЛ – 11.

Коронавирус Казахстан

Фото: Минздрав РК

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