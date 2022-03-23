6243 казахстанца продолжают лечиться от COVID-19

На 23 марта лечение от КВИ продолжают получать 6243 человека (5212+ и 1031 КВИ-), из них в стационарах – 588, на амбулаторном уровне – 5655.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 50,

в состоянии крайней степени тяжести – 20,

на аппарате ИВЛ – 11.