09:08 23.03.2022
6243 казахстанца продолжают лечиться от COVID-19
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 18 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 23 марта лечение от КВИ продолжают получать 6243 человека (5212+ и 1031 КВИ-), из них в стационарах – 588, на амбулаторном уровне – 5655.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 50,
в состоянии крайней степени тяжести – 20,
на аппарате ИВЛ – 11.
Фото: Минздрав РК