Скончался актер Юрий Померанцев

Известный казахстанский актер Юрий Померанцев умер на сотом году жизни. Информацию об этом подтвердили в театре им. Лермонтова.

Понимаем, что это общая потеря в масштабах страны и мировой культуры. Скорбим и плачем вместе со зрителем, которому Юрий Борисович отдавал себя без остатка. Коллектив театра им. Лермонтова

Юрий Борисович – советский и казахстанский актер театра и кино, режиссер, народный артист и лауреат Государственной премии Казахстана, Герой труда, обладатель премии «Еңлік гүл», национальной театральной премии «Сахнагер» и национальной премии «Алтын Адам», сооснователь первого в мире Детского театра.

За свою творческую карьеру Померанцев исполнил более 300 ролей, а его профессиональный стаж работы – 69 лет.

Широкую известность получил после роли в фильме Шакена Айманова «Наш милый доктор».

Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким Юрия Борисовича Померанцева.