#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Культура и шоу-бизнес

Скончался легендарный актер Болливуда Дхармендра

Дхармендра, Индия, актер, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 16:39 Фото: Bollywood Hungama
Выдающийся индийский актер Дхармендра, сыгравший в 300 фильмах, умер в Мумбаи. Ему было 89 лет, сообщает Zakon.kz.

Дхармендра – легендарный индийский актер и продюсер, символ классического Болливуда. Снялся в сотнях фильмов, включая культовые "Зита и Гита", "Месть и закон" и "Моя родина". Один из самых узнаваемых и влиятельных актеров индийского кино.

Об этом стало известно из заявления крупного индийского медиахолдинга NDTV.

8 декабря индийский актер должен был отметить свое 90-летие.

"Ветеран индийского кино Дхармендра умер 24 ноября в возрасте 89 лет в своем доме в Мумбаи", – говорится в Instagram.

Известно, что актер умер после выписки из больницы.

Ранее мы рассказывали, что в Мангистауской области началась подготовка к съемкам фильма с участием легендарного актера Джеки Чана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Умер актер из новогоднего фильма "Елки" Адылбек Атыхаев
08:20, 15 января 2024
Умер актер из новогоднего фильма "Елки" Адылбек Атыхаев
В Москве скончался актер из сериала "Солдаты"
06:58, 16 сентября 2023
В Москве скончался актер из сериала "Солдаты"
Умер актер из фильма "Рокки"
09:49, 03 февраля 2024
Умер актер из фильма "Рокки"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: