Скончался легендарный актер Болливуда Дхармендра

Выдающийся индийский актер Дхармендра, сыгравший в 300 фильмах, умер в Мумбаи. Ему было 89 лет, сообщает Zakon.kz.

Дхармендра – легендарный индийский актер и продюсер, символ классического Болливуда. Снялся в сотнях фильмов, включая культовые "Зита и Гита", "Месть и закон" и "Моя родина". Один из самых узнаваемых и влиятельных актеров индийского кино.

Об этом стало известно из заявления крупного индийского медиахолдинга NDTV.

8 декабря индийский актер должен был отметить свое 90-летие.

"Ветеран индийского кино Дхармендра умер 24 ноября в возрасте 89 лет в своем доме в Мумбаи", – говорится в Instagram.

Известно, что актер умер после выписки из больницы.

Ранее мы рассказывали, что в Мангистауской области началась подготовка к съемкам фильма с участием легендарного актера Джеки Чана.